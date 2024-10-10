Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 622 Kim Giang, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Ghi chép sổ sách kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Tập hợp chi phí Tư vấn thuế, kế toán và pháp lý cho khách hàng. Kê khai thuế GTGT, TNCN và Quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập Báo cáo tài chính. Hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế, hoàn thuế (khi có yêu cầu). Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Ứng viên có kinh nghiệm kê khai thuế GTGT-TNCN, quyết toán thuế TNCN-TNDN, tính giá thành là một lợi thế. Hiểu biết về phần mềm kế toán (đặc biệt là Misa) Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc dưới áp lực. Tinh thần làm việc nhóm cao, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực. Lương, các khoản thưởng, trợ cấp, phúc lợi, ... hấp dẫn và phù hợp với năng lực chuyên môn. Được hưởng thêm nhiều loại ngày phép theo quy chế của Công ty ngoài 12 ngày phép năm theo quy định hiện hành Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Được đóng BHXH, BHYƬ... theo quy định củɑ Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc

