Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
- Hà Nội: 622 Kim Giang, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Ghi chép sổ sách kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Tập hợp chi phí
Tư vấn thuế, kế toán và pháp lý cho khách hàng.
Kê khai thuế GTGT, TNCN và Quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập Báo cáo tài chính.
Hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế, hoàn thuế (khi có yêu cầu).
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Ứng viên có kinh nghiệm kê khai thuế GTGT-TNCN, quyết toán thuế TNCN-TNDN, tính giá thành là một lợi thế.
Hiểu biết về phần mềm kế toán (đặc biệt là Misa)
Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc dưới áp lực.
Tinh thần làm việc nhóm cao, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
Lương, các khoản thưởng, trợ cấp, phúc lợi, ... hấp dẫn và phù hợp với năng lực chuyên môn.
Được hưởng thêm nhiều loại ngày phép theo quy chế của Công ty ngoài 12 ngày phép năm theo quy định hiện hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được đóng BHXH, BHYƬ... theo quy định củɑ Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
