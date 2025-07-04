Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI
Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 421/9 Đ. Sư Vạn Hạnh, Phường 12,, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 19 Triệu
Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ.
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Độ tuổi: dưới 45 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bình quân 14 - 19triệu/ tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.
- Lương thưởng tháng 13 dựa trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của
công ty.
- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty.
- Chế độ khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.
- Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.
- Du lịch định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
