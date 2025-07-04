Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 421/9 Đ. Sư Vạn Hạnh, Phường 12,, Quận 10, Quận 10

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

- Biết sử dụng phần mềm Misa.

- Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ.

- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Độ tuổi: dưới 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân 14 - 19triệu/ tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

- Lương thưởng tháng 13 dựa trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của

công ty.

- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty.

- Chế độ khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.

- Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.

- Du lịch định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI

