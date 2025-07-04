Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường 8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cơ Điện Lạnh Tân Phương Tây cần tuyển 1 kế toán thuế, nội bộ tổng hợp tại Q11, HCM - Đi làm ngay - lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (từ 13 triệu trở lên).
Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Thực hiện và kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) theo quy định. Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các đơn vị kiểm tra khi có yêu cầu.
Công tác báo cáo và phân tích tài chính
Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định, phân tích số liệu kế toán, tài chính.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (KT trưởng, kho, bán hàng, mua hàng).
Quản lý hệ thống kế toán, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các công tác kế toán, tham mưu Ban Giám đốc về chính sách tài chính – thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Công ty làm về mảng cơ điện lạnh công nghiệp, dân dụng, xây dựng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ thuế, nắm vững các kiến thức và kinh nghiệm làm về thuế.
Nắm vững các quy định, luật, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện lạnh, xây dựng.
Yêu cầu: Nữ 32 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn - TỐI THIẾU 13 TRIỆU)
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty, nghỉ lễ tết đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 199 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

