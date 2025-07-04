Tuyển Kế toán tổng hợp Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E2a

- 7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường LongThạnh Mỹ,Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ.
Quản lý học bổng, tín dụng sinh viên.
Kiểm soát, duyệt các đề nghị thanh toán.
Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí phân bổ.
Thực hiện tổng hợp số liệu và cân đối số liệu kế toán
Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/kế toán/kiểm toán.
Kinh nghiệm kế toán tối thiểu 1 năm.
Am hiểu luật kinh tế, thuế, chuẩn mực kế toán
Kỹ năng tin học văn phòng: thành thạo excel
Giao tiếp tiếng Anh trung bình - khá.
Năng động, tự chủ trong công việc.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Kỹ năng quản lý, sắp xếp thời gian.
Kỹ năng phân tích, quan sát tổng hợp.
Trung thực, tỉ mỉ, chính xác.

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

