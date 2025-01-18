Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đá Quý King Jade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Kế toán:

Đảm bảo các hoạt động tài chính phù hợp với các quy định kế toán cũng như các hướng dẫn, chính sách và thủ tục của công ty (Thu/ chi, Báo cáo doanh thu, Xuất/ nhập tồn kho, Hóa đơn, Hợp đồng…)

Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của việc khóa sổ hàng tháng bằng cách quản lý tất cả các quy trình kế toán quan trọng, bao gồm Sổ cái chung, Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu, Tài sản cố định và Bảng lương, Bảo hiểm xã hội

Giám sát các khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chi phí cửa hàng, Chi phí vận hành, Hoàn trả, Tiền mặt, Thanh toán ngân hàng và Thanh toán khoản vay; cũng như đảm bảo có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp.

Báo cáo

Đảm bảo các báo cáo hàng ngày được gửi đến Ban Giám đốc kịp thời

Đảm bảo tất cả các số liệu tài chính được hợp nhất cho các bài thuyết trình nội bộ và bên ngoài.

Đảm bảo phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu từ Ban Giám đốc.

Đảm bảo tính minh bạch về kết quả tài chính, với thông tin liên lạc và kỳ vọng rõ ràng.

Hành chính – Nhân sự:

Cập nhật, lưu trữ, quản lí hồ sơ nhân viên

Theo dõi chấm công, Lương thưởng và các phúc lợi khác

Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm xây dựng văn hóa công ty và gắn kết nhân viên.

Tham gia cùng Ban Giám Đốc xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả giữa nhiều bên liên quan chính, các đối tác đa chức năng và các cơ quan/nhà cung cấp bên ngoài.

Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các mục tiêu chung của Công ty.

Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí

Nắm vững các quy định Kế toán hiện hành, Thuần thục trong việc Lập Báo Cáo Tài Chính

Nhanh nhạy trong làm việc với con số và Kỹ năng giao tiếp tốt

Sử dụng thành thục các phần mềm quản lí văn phòng Microsoft Word, Excel

Có khả năng giải quyết công việc hiệu quả và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi & phát triển

Lương thưởng cạnh tranh

BHXH theo quy định

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm và các ngày nghỉ khác theo luật lao động

Các phúc lợi khác: Du lịch, Liên hoan hàng năm. Thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty.

Thời gian làm việc: T2 – T6, 8h30 – 5h30. T7 8:30 - 12:00

