Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đá Quý King Jade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đá Quý King Jade
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Kế toán:
Đảm bảo các hoạt động tài chính phù hợp với các quy định kế toán cũng như các hướng dẫn, chính sách và thủ tục của công ty (Thu/ chi, Báo cáo doanh thu, Xuất/ nhập tồn kho, Hóa đơn, Hợp đồng…)
Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của việc khóa sổ hàng tháng bằng cách quản lý tất cả các quy trình kế toán quan trọng, bao gồm Sổ cái chung, Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu, Tài sản cố định và Bảng lương, Bảo hiểm xã hội
Giám sát các khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chi phí cửa hàng, Chi phí vận hành, Hoàn trả, Tiền mặt, Thanh toán ngân hàng và Thanh toán khoản vay; cũng như đảm bảo có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp.
Báo cáo
Đảm bảo các báo cáo hàng ngày được gửi đến Ban Giám đốc kịp thời
Đảm bảo tất cả các số liệu tài chính được hợp nhất cho các bài thuyết trình nội bộ và bên ngoài.
Đảm bảo phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu từ Ban Giám đốc.
Đảm bảo tính minh bạch về kết quả tài chính, với thông tin liên lạc và kỳ vọng rõ ràng.
Hành chính – Nhân sự:
Cập nhật, lưu trữ, quản lí hồ sơ nhân viên
Theo dõi chấm công, Lương thưởng và các phúc lợi khác
Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm xây dựng văn hóa công ty và gắn kết nhân viên.
Tham gia cùng Ban Giám Đốc xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả giữa nhiều bên liên quan chính, các đối tác đa chức năng và các cơ quan/nhà cung cấp bên ngoài.
Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các mục tiêu chung của Công ty.
Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các quy định Kế toán hiện hành, Thuần thục trong việc Lập Báo Cáo Tài Chính
Nhanh nhạy trong làm việc với con số và Kỹ năng giao tiếp tốt
Sử dụng thành thục các phần mềm quản lí văn phòng Microsoft Word, Excel
Có khả năng giải quyết công việc hiệu quả và chuyên nghiệp
Tại Công Ty Cổ Phần Đá Quý King Jade Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
BHXH theo quy định
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm và các ngày nghỉ khác theo luật lao động
Các phúc lợi khác: Du lịch, Liên hoan hàng năm. Thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty.
Thời gian làm việc: T2 – T6, 8h30 – 5h30. T7 8:30 - 12:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đá Quý King Jade
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
