Tuyển Kế toán tổng hợp EVN Finance (EVF) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia Xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty; định kỳ theo dõi,

phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty, tham mưu giải pháp để

hoàn thành Kế hoạch mục tiêu.

• Tham gia xây dựng kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị; theo dõi, phân tích các chỉ tiêu kế hoạch

và kết quả thực hiện kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị.

• Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng hoạt động/Đơn vị vụ đề xuất giải phải pháp thực hiện/đề

xuất điều chỉnh Kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị.

• Lập báo cáo tổng hợp gửi Cơ quan Quản lý Nhà nước, báo cáo quản trị phục vụ công tác điều

hành, báo cáo khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, hoặc lĩnh vực tương đương…

• Kinh nghiệm: Từ 06 tháng đến 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

• Hiểu biết về các hoạt động, sản phẩm tài chính ngân hàng

• Có khả năng phân tích, đánh giá về hoạt động tài chính ngân hàng, phân tích thông tin kinh tế tài chính vi mô/vĩ mô.

Tại EVN Finance (EVF) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EVN Finance (EVF)

