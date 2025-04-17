Tuyển Kế toán tổng hợp EVN Finance (EVF) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp EVN Finance (EVF) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

EVN Finance (EVF)
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
EVN Finance (EVF)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại EVN Finance (EVF)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia Xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty; định kỳ theo dõi,
phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty, tham mưu giải pháp để
hoàn thành Kế hoạch mục tiêu.
• Tham gia xây dựng kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị; theo dõi, phân tích các chỉ tiêu kế hoạch
và kết quả thực hiện kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị.
• Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng hoạt động/Đơn vị vụ đề xuất giải phải pháp thực hiện/đề
xuất điều chỉnh Kế hoạch của từng hoạt động/Đơn vị.
• Lập báo cáo tổng hợp gửi Cơ quan Quản lý Nhà nước, báo cáo quản trị phục vụ công tác điều
hành, báo cáo khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, hoặc lĩnh vực tương đương…
• Kinh nghiệm: Từ 06 tháng đến 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Hiểu biết về các hoạt động, sản phẩm tài chính ngân hàng
• Có khả năng phân tích, đánh giá về hoạt động tài chính ngân hàng, phân tích thông tin kinh tế tài chính vi mô/vĩ mô.

Tại EVN Finance (EVF) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EVN Finance (EVF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EVN Finance (EVF)

EVN Finance (EVF)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa EVN số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

