Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 137 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp;
Theo dõi và quản lý công nợ;
Hạch toán chi phí, doanh thu, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT;
Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho);
Theo dõi và tính toán giá thành hàng hóa thực tế theo từng sản phẩm;
Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương;
Theo dõi BHXH và làm các chế độ về BHXH;
Theo dõi, giám sát số liệu Báo cáo kho định kỳ hàng tháng;
Lập bảng và phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn;
Lập bảng và tính khấu hao TSCĐ, CCDC;
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển;
Lập các Báo cáo Thuế theo quy định;
Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, Báo cáo tổng chi phí, doanh thu,…);
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo Quý;
Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;
Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ: Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản Năm;
Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN;
Lập Báo cáo tài chính;
Lập Báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý);
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các Báo cáo chi tiết;
In sổ sách theo quy định;
Thực hiện theo phân công công việc củaKế toán trưởng và Ban Giám đốc;
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có chuyên môn liên quan.
2. Kinh nghiệm:
Nam/Nữ tuổi từ 27-35.Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương;
Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm ở các công ty thuộc lĩnh vực: thời trang, bán lẻ, bán buôn, nhập khẩu ủy thác,…
Có kinh nghiệm từng làm kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương.
3. Kỹ năng chuyên môn:
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý bán hàng (Ví dụ như: Nhanh.vn, Fast,…);
Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng: Excel, Work,…
Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...);
Am hiểu và nắm vững Luật Kế toán, các quy định về thuế, các quy chế, quy định làm việc với cơ quan:Ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm, Hải quan,...
Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và Luật Kế toán mới.
4. Tính cách:
Cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc;
Có kỹ năng giao tiếp và khả năng phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tùy theo năng lực: dao động từ 12.000.000 - 17.000.000 vnđ/tháng;
12.000.000 - 17.000.000 vnđ/tháng
Chế độ hỗ trợ tiền trưa & phí gửi xe theo khung quy định của Công ty;
hỗ trợ tiền trưa & phí gửi xe theo khung quy định của Công ty;
Được ký Hợp đồng và hưởng chế độ đãi ngộ tốt, tham gia BHXH, BHYT (sau 02 tháng thử việc) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước;
Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn & tư duy;
Cơ hội phát triển bản thân và được đánh giá chất lượng cộng việc định kỳ cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Làm việc cho Thương hiệu Giày da cao cấp đến từ Nga trong môi trường Công ty trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Moscow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 139 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

