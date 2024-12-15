Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE
- Hà Nội: 200 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
● Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh,đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng chuẩn mực kế toán.
● Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, biến động tài sản và nguồn vốn của phòng khám.
● Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.
● Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo doanh số theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
● Theo dõi chi phí, tập hợp định kỳ và kiểm soát định mức nhập,
tiêu hao vật tư y tế.
● Lập các báo cáo giá thành, doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng tháng.
● Chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và phân tích số liệu để hỗ trợ ra quyết định.
● Quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả, đảm bảo các khoản công nợ được theo dõi chặt chẽ và đúng hạn.
● Tư vấn ban lãnh đạo về các quy định thuế, luật doanh nghiệp hiện hành.
● Đại diện giải trình khi làm việc với cơ quan thuế và các đơn vị kiểm toán.
● Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.
● Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành nghề Dịch vụ Y Tế, Phòng khám. ● Độ tuổi: 24-30 tuổi.
● Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
● Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến
● Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong
công việc
● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
● Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong mùa khai thuế và
kiểm toán
● Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Môi trường năng động, lộ trình thăng tiến ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
