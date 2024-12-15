Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Kế toán tổng hợp

● Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh,đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng chuẩn mực kế toán.

● Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, biến động tài sản và nguồn vốn của phòng khám.

● Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

● Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo doanh số theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

● Theo dõi chi phí, tập hợp định kỳ và kiểm soát định mức nhập,

tiêu hao vật tư y tế.

● Lập các báo cáo giá thành, doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng tháng.

● Chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và phân tích số liệu để hỗ trợ ra quyết định.

● Quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả, đảm bảo các khoản công nợ được theo dõi chặt chẽ và đúng hạn.

● Tư vấn ban lãnh đạo về các quy định thuế, luật doanh nghiệp hiện hành.

● Đại diện giải trình khi làm việc với cơ quan thuế và các đơn vị kiểm toán.

● Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

● Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

● Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành nghề Dịch vụ Y Tế, Phòng khám. ● Độ tuổi: 24-30 tuổi.

● Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

● Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến

● Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong

công việc

● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

● Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong mùa khai thuế và

kiểm toán

● Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên

Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và thưởng kê tết

Du lịch hàng năm

Môi trường năng động, lộ trình thăng tiến ràng

Cách Thức Ứng Tuyển

