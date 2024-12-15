Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1. Xây dựng mẫu biểu, bảng biểu kế toán sử dụng trong doanh nghiệp đúng pháp luật hiện hành.

2. Xây dựng các báo cáo tài chính và quản trị theo yêu cầu của doanh nghiệp trong phần mềm kế toán

3. Xây dựng việc kiểm soát chi phí hàng tháng. Vận hành phần mềm chạy cycle phân bổ chi phí từng sản phẩm trên hệ thống phần mềm.

4. Viết tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu (Business Requirements Document) để làm cơ sở phát triển phần mềm.

Viết tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu

(Business Requirements Document)

5. Tham gia vào việc kiểm thử và đánh giá phần mềm đảm bảo phần mềm kế toán đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, và báo cáo tài chính.

6. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ liên quan đến phần mềm kế toán.

9. Hoàn thiện các báo cáo tháng, quý năm trên phần mềm. Đảm bảo phần mềm kết chuyển đúng dữ liệu.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán; Kiểm toán

2. Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty.

3. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm trên phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

2. Được hưởng thu nhập tăng thêm theo đánh giá năng lực, hiệu quả công việc.

3. Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin