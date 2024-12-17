Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, số 7 ngõ 25 đường Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

4. Các nhiệm khác khi có yêu cầu từ BLĐ Công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10.000.000 - 20.000.000 VND (Gross)

• Hợp đồng lao động bao gồm các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ lễ theo quy

định của Luật lao động Việt Nam. Đối với nhân viên chính thức, chế độ nghỉ phép năm tương

đương 12 ngày làm việc/ năm và số ngày nghỉ ốm là 5 ngày làm việc/ năm

• Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, được khích lệ và ghi nhận xứng đáng.

• Được giao quyền chủ động dẫn dắt các dự án sáng tạo, được hỗ trợ và khích lệ việc tự do phát

triển năng lực bản thân

• Làm việc với những chuyên gia về giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.

• Được tham gia vào các chương trình trải nghiệm sản phẩm của Havina Global như các lớp học

kỹ năng, trại hè trong và ngoài nước.

• Được tham gia các hoạt động Teambuilding hàng năm, Tiệc tất niên…

• Được đánh giá năng lực làm việc và review hàng năm

• Phụ cấp theo chế độ của công ty

3. Địa điểm làm việc

• Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin