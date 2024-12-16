Tuyển Kế toán tổng hợp Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Kiểm soát và lên các báo cáo về Doanh thu - Chi phí

- Am hiểu về quản trị hệ thống và Quy trình

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán, bảo quản và lưu trữ tài liệu, chứng từ;

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn;

- Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN;

- Theo dõi và quản lý công nợ;

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý;

- Kiểm tra tình trạng tài sản, nguyên vật liệu tồn/xuất;

- Cập nhật, báo cáo số liệu theo yêu cầu Quản trị tùy từng thời điểm;

- Kiểm soát chi phí các hợp đồng, dự án, chi phí chung Công ty đảm bảo các chi phí hợp lý, hợp lệ;

- Phối hợp Ban dự án cập nhập tiến độ dự án, chủ động các công việc theo tiến độ dự án;

- Thực hiện các công việc khác của phòng kế toán hoặc khi có sự phân công của cấp trên.

- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, có kinh nghiệm về thuế.

- Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy năng lực (12-15 triệu)

- Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

