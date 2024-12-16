Tuyển Kế toán tổng hợp Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Kiểm soát và lên các báo cáo về Doanh thu - Chi phí
- Am hiểu về quản trị hệ thống và Quy trình
- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán, bảo quản và lưu trữ tài liệu, chứng từ;
- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn;
- Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN;
- Theo dõi và quản lý công nợ;
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý;
- Kiểm tra tình trạng tài sản, nguyên vật liệu tồn/xuất;
- Cập nhật, báo cáo số liệu theo yêu cầu Quản trị tùy từng thời điểm;
- Kiểm soát chi phí các hợp đồng, dự án, chi phí chung Công ty đảm bảo các chi phí hợp lý, hợp lệ;
- Phối hợp Ban dự án cập nhập tiến độ dự án, chủ động các công việc theo tiến độ dự án;
- Thực hiện các công việc khác của phòng kế toán hoặc khi có sự phân công của cấp trên.
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, có kinh nghiệm về thuế.
- Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy năng lực (12-15 triệu)
- Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

