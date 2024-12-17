Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 63 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán; Hạch toán các chứng từ kế toán;
- Lưu giữ các chứng từ một cách khoa học;
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận có liên quan khác;
- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán và hoàn ứng của nhân viên;
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, theo dõi công nợ phải thu, phải trả và làm hồ sơ thanh quyết toán công trình;
- Chấm công, thanh toán lương và giao dịch BHXH;
- Làm báo cáo thuế theo quý và BCTC năm;
- Lập các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán
- Có kinh nghiệm trên 2 năm vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp công ty thương mại, xây dựng, lên được báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Ưu tiên ứng viên đã tham gia quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các thông tư, nghị định về thuế và kế toán, thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần làm việc tập thể.

Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận
- Đóng bảo hiểm xã hội: Theo quy định của pháp luật
- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thưởng : theo quy định công ty
- Thời gian làm việc:
+ 8h– 17h30 thứ 2 đến thứ 6
+ 8h-12h00 sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thang Máy Agustin Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 54b, Ngõ 16 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

