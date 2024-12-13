Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập, xuất, kiểm kê kho (thuốc, vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện)

Thu, chi, kiểm kê quỹ hàng ngày

Phụ trách mảng kế toán ngân hàng: lập lệnh, chuẩn bị hồ sơ giải ngân, các giao dịch khác với ngân hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH, có kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Am hiểu quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ của doanh nghiệp.

- Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel,...

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt (bằng cả lời nói và văn bản)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe.

- BHXH, Thưởng tháng lương thứ 13, 14 tùy theo tình hình kinh doanh, thưởng lễ Tết.

- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, được nghỉ mát, team building theo chính sách công ty.

- Được đào tạo, hướng dẫn để có thể thực hiện được nhiệm vụ được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin