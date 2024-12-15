Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ, hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán

Làm việc với cơ quan thuế, lập báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định

Kiểm kê và kiểm tra kho định kỳ, theo dõi hàng hoá

Làm thanh toán, lập phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, xuất hoá đơn VAT

Check KPI kinh doanh, chi phí marketing

Kiểm soát, theo dõi các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, phải thu...

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Giới tính: nữ (≤ 30 tuổi)

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Bằng cấp: đại học chuyên ngành liên quan

Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

