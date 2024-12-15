Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ, hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán
Làm việc với cơ quan thuế, lập báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định
Kiểm kê và kiểm tra kho định kỳ, theo dõi hàng hoá
Làm thanh toán, lập phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, xuất hoá đơn VAT
Check KPI kinh doanh, chi phí marketing
Kiểm soát, theo dõi các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, phải thu...
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: nữ (≤ 30 tuổi)
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
Bằng cấp: đại học chuyên ngành liên quan
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
