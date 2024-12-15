Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Theo dõi, cập nhật và báo cáo các khoản thu, chi phí các bộ phận hàng tuần, tháng, quý, năm

Quản lý quỹ, cân đối các khoản thu chi nội bộ và xuất tiền

Làm BCTC quý, năm; báo cáo các loại thuế hàng tháng, quý, năm

Rà soát, đối chiếu thu hồi công nợ

Theo dõi, lưu trữ giấy tờ, hợp đồng, chứng từ .... và xuất hóa đơn

Tính lương, thưởng cho nhân viên hàng tháng

Thực hiện nghiệp vụ thuế: kê khai và làm việc với cơ quan nhà nước liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế, tài chính của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính kế toán, kiểm toán

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên

Am hiểu các chính sách Pháp luật về thuế

Cẩn thận, tỷ mỉ, làm việc tốt với các con số

Biết sắp xếp khối lượng công việc lớn, làm việc có kế hoạch

Có khả năng làm việc độc lập

Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt huyết

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 14 – 16 triệu + thưởng + phụ cấp

- BHXH, thưởng lễ, tết, nghỉ phép, xét tăng lương định kỳ , ...

- Tham gia đào tạo định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoặc học các khóa chuyên sâu bên ngoài

- Tham gia teambuilding, du lịch ... trong và ngoài nước hàng năm

- Tham gia sinh nhật, tiệc trà hàng tuần, hàng tháng ...

- Môi trường trẻ trung, năng động, được chủ động công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin