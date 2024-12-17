Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện nhập/xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn/chứng từ và hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán misa.

Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm và nghiệp vụ thuế cơ bản khác.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định, thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Lập, theo dõi, lưu trữ chứng từ: Hợp đồng mua bán, nghiệm thu, thanh lý với Khách hàng theo từng gói thầu và nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ khách hàng/nhà cung cấp, khoản vay, phải thu, phải trả trong công ty.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành về kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Nữ, sinh năm 2000 - 1996, có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nữ, sinh năm 2000 - 1996,

2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt yêu cầu khả năng excel tốt.

đặc biệt yêu cầu khả năng excel tốt.

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Chủ động, trách nhiệm, hiệu quả.

Kỹ năng thuyết trình thành thạo và giao tiếp tác nghiệp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt

Kỹ năng năng giải quyết vấn đề tốt

Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Công nghệ hoặc kinh doanh đa ngành nghề.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 14M gross.

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, 1/1); thưởng cho Nhân viên xuất sắc và Đội ngũ xuất sắc;

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Khám sức khỏe hàng năm

Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, teambuilding

Các khóa đào tạo và cơ hội làm việc với các chuyên gia kỹ thuật, những người đã xây dựng và vận hành các ứng dụng đẳng cấp thế giới với hàng triệu người dùng.

Được làm việc và tiếp xúc với các lãnh đạo cao nhất trong lĩnh vực CNTT tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam

Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và cà phê, trà, đồ uống miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin