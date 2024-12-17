Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà BMM, km2 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Nhập phiếu xuất nhập kho cho đơn hàng doanh nghiệp (B2B)

- Lập các đơn hàng và hồ sơ thanh toán cho khách hàng

- Theo dõi và báo cáo công nợ phải thu với bộ phận bán hàng của công ty và khách hàng

- Lập báo cáo doanh thu, chi phí kênh bán hàng doanh nghiệp

- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn

1. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp

- Từng làm việc trong các công ty may mặc, công ty phân phối đại ký, siêu thị,...

2. Học vấn

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về Kế toán, Tài chính doanh nghiệp

3. Kỹ năng chuyên môn

- Nắm vững các kế thức chuyên ngành Kế toán

- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel

4. Kỹ năng mềm

- Tư duy logic về số liệu, xử lý tình huống nhanh nhạy

- Giao tiếp và teamwork tốt

5. Kỹ năng lãnh đạo

- Quản lý kế hoạch công việc

- Thiết lập các báo cáo liên quan khi được yêu cầu

6. Phẩm chất tính cách

- Cẩn thận, trách nhiệm, cầu tiến

- Chủ động, linh hoạt và khả năng thích ứng tốt

7. Yêu cầu khác

- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương thưởng:

- Thu nhập: 12.000.000 - 14.000.000VNĐ

- Phụ cấp (Ăn trưa, đi lại, điện thoại, laptop, nhà ở) + Thưởng hoa hồng (nếu có)

- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp

- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty

- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)

- Ưu đãi mua sản phẩm hấp dẫn khi trở thành nhân viên Coolmate

2. Sự phát triển nghề nghiệp:

- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.

- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

3. Môi trường làm việc:

- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách…).

- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

