Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 107 Xuân Quỳnh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Quản lý hạch toán thu,chi, tổng hợp chi phí
- Quản lý hệ thống kế toán,sổ sách kế toán,hóa đơn, chứng từ
- Kiểm soát đối chiếu công nợ
- Lập báo cáo tháng, quí, năm
- Làm thủ tục thanh quyết toán
- Tham gia tư vấn cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
- Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lí
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên ngành kế toán, kiểm toán
- Kỹ năng xử lí vấn đề tốt; Biết tiếng anh là 1 lợi thế
- Thành thạo Word , Excel , Phần mềm misa
- Ham học hỏi và chủ động trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 500 usd - 700 usd
- Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty
- Được hưởng các chính sách chế độ, đãi ngộ theo quy định .
- Theo yêu cầu khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
