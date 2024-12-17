Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Thu nhập từ 500 usd - 700 usd - Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty - Được hưởng các chính sách chế độ, đãi ngộ theo quy định . - Theo yêu cầu khi phỏng vấn

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI