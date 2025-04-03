Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Alpha Plus
- Hồ Chí Minh: 629 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tính phí quản lý cư dân từ số liệu Admin.
Kiểm tra báo có cư dân chuyển, các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, hạch toán sổ sách phần mềm kế toán.
Xuất hóa đơn bán ra và kiểm tra hóa đơn đầu vào, hạch toán kê khai hóa đơn.
Lập lệnh ngân hàng, thu thập hồ sơ thanh toán, rà soát chứng từ phải trả nhà cung cấp, hạch toán và theo dõi công nợ phải thu, phải tra, đối chiếu với số liệu admin.
Liên hệ ngân hàng, cyhome để đối chiếu các giao dịch lỗi.
Các công tác phát sinh theo yêu cầu của BQT.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm công tác kế toán,
Thành thạo phần mềm Misa/ Amis và Excel
Làm việc tại văn phòng dự án tại Quận Bình Tân.
Tại Công Ty TNHH Alpha Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI