Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kiểm tra tính phí quản lý cư dân từ số liệu Admin.

Kiểm tra báo có cư dân chuyển, các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, hạch toán sổ sách phần mềm kế toán.

Xuất hóa đơn bán ra và kiểm tra hóa đơn đầu vào, hạch toán kê khai hóa đơn.

Lập lệnh ngân hàng, thu thập hồ sơ thanh toán, rà soát chứng từ phải trả nhà cung cấp, hạch toán và theo dõi công nợ phải thu, phải tra, đối chiếu với số liệu admin.

Liên hệ ngân hàng, cyhome để đối chiếu các giao dịch lỗi.

Các công tác phát sinh theo yêu cầu của BQT.