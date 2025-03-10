Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC
- Hồ Chí Minh:
- 42 Lê Trung Nghĩa, P12, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi TSCD, CCDC, chi phí trả trước, nhiên liệu
Tính khấu hao TSCD và theo dõi xuất CCDC
Kiểm tra hạch toán của kế toán viên
Tính giá thành sản phẩm trên phần mềm misa
Báo cáo tài chính, và kiểm tra tập hợp hóa đơn báo cáo thuế hàng tháng
Hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hành tồn kho tại nhà máy hạch toán vào Misa
Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
Lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng
Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao (khi đến phỏng vấn trực tiếp sẽ trao đổi cụ thể).
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng đầy đủ
Được đi nghỉ dưỡng hàng năm
Được hướng dẫn đào tạo để có thể phát triển bản thân
Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
