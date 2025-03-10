Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 Lê Trung Nghĩa, P12, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

Theo dõi TSCD, CCDC, chi phí trả trước, nhiên liệu

Tính khấu hao TSCD và theo dõi xuất CCDC

Kiểm tra hạch toán của kế toán viên

Tính giá thành sản phẩm trên phần mềm misa

Báo cáo tài chính, và kiểm tra tập hợp hóa đơn báo cáo thuế hàng tháng

Hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hành tồn kho tại nhà máy hạch toán vào Misa

Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế

Lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng

Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao (khi đến phỏng vấn trực tiếp sẽ trao đổi cụ thể).

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Word, Excel, sử dụng phần mềm misa thành thạo

Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 13.000.000 VNĐ/ tháng

Lương + thưởng đầy đủ

Được đi nghỉ dưỡng hàng năm

Được hướng dẫn đào tạo để có thể phát triển bản thân

Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP XANH BÌNH PHƯỚC

