Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
•Lập báo cáo thuế GTGT, quyết toán thuế, báo cáo tài chính.
• Theo dõi công nợ
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh
• Xuất nhập tồn hàng hóa
• Tính lương nhân viên
• Các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: từ 27 – 35 tuổi
• Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên
• Trình độ chuyên môn: Kế toán
• Có kinh nghiệm 2 năm
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 10-12 triệu
• Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo qui định Luật Lao động.
• Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT
