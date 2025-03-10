Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

•Lập báo cáo thuế GTGT, quyết toán thuế, báo cáo tài chính.

• Theo dõi công nợ

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh

• Xuất nhập tồn hàng hóa

• Tính lương nhân viên

• Các công việc khác khi được Kế toán trưởng phân công

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: từ 27 – 35 tuổi

• Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên

• Trình độ chuyên môn: Kế toán

• Có kinh nghiệm 2 năm

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-12 triệu

• Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo qui định Luật Lao động.

• Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TND SÀI GÒN - KÝ ỨC CÀ PHÊ RESTAURANT

