Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán:
- Đảm bảo các hoạt động tài chính phù hợp với các quy định kế toán cũng như các hướng dẫn chính sách và thủ tục của công ty (thu/ chi, Báo cáo doanh thu, Xuất/ nhập tồn kho, Hóa đơn, Hợp đồng...)
- Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của việc khóa sổ hàng tháng bằng cách quản lý tất cả các quy trình kế toán quan trọng, bao gồm sổ cái chung, Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu, Tài sản cố định và Bảng lương, Bảo hiểm xã hội
- Giám sát các khoản thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chi phí cửa hàng, Chi phí vận hành, Hoàn trả, Tiền mặt, Thanh toán ngân hàng và Thanh toán khoản vay, cũng như đảm bảo có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp.
2. Báo cáo:
- Báo các số liệu, các nội dung đảm bảo tính minh bạch, chính xác và nhanh chóng khi có sự yêu cầu từ Ban Giám đốc
3. Hành chính - Nhân sự:
- Cập nhật, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân viên
- Theo dõi chấm công, Lương thưởng và các phúc lợi khác
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm xây dựng văn hóa công ty và gắn kết nhân viên
- Tham gia cùng Ban Giám đốc xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả giữa nhiều bên liên quan chính, các đối tác đa chức năng và các cơ quan/ nhà cung cấp bên ngoài
- Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ các mục tiêu chung của Công ty
- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí
- Nắm vững các quy định Kế toán hiện hành, Thuần thục trong việc lập Báo cáo tài chính
- Nhanh chóng trong làm việc với con số và kỹ năng giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thục các phần mềm quản lý văn phòng Microsolf Word, Exel
- Có khả năng giải quyết công việc hiệu quả và chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển
- Lương thưởng cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn
- BHXH theo quy định
- Nghỉ phép: 12 ngày/ năm và các ngày nghỉ khác theo luật lao động
- Các phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan hàng năm
- Thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Cao Thắng, phường 2, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

