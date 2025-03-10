Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ, hồ sơ thanh toán, Hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ… và thực hiện thanh toán đúng thời hạn, đúng quy định.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với đối tác, khách hàng, các NCC… và lên phương án xử lý đối với các khoản công nợ khó đòi, quá hạn.

Theo dõi và tính hoa hồng hàng tháng. Check lương, BHXH, các khoản thưởng, các khoản trích theo lương và hạch toán đúng quy định công ty và nhà nước.

Thực hiện nghiệp vụ phân bổ chi phí, trích khấu hao tài sản, CCDC…

Thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán và nắm rõ các quy định của nhà nước.

Thực hiện các báo cáo: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, lập tờ khai GTGT, Tờ khai thuế TNCN… và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Kiến nghị và tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

Thực hiện lưu giữ hồ sơ kế toán đúng và đủ theo quy định.

Quản lý và hướng dẫn công việc cho các kế toán viên về hạch toán kế toán, phần mềm kế toán.

Làm việc và giải trình với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Tương tác và làm việc với các ngân hàng về các công việc liên quan

Thực hiện các việc khác khi cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

Tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương.

Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

Chịu được áp lực công việc, chịu khó, tỉ mỉ, cận thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc được giao.

Có kinh nghiệm về xây dựng và quản lý quy trình, quy chế tài chính kế toán là một lợi thế.

Ưu tiên có thể đi làm sớm

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 – 18tr/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gai đầy đủ chế độ BHXH theo quy định.

Teambuilding hàng năm tại các khu cao cấp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin