Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Paper Color làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 120/11 đường Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Công ty nhỏ hoạt động ở lĩnh vực sản xuất, số lượng nhân viên ít, công việc phát sinh theo định kỳ, khối lượng công việc tương đối

Quản lý thu – chi hằng ngày

Lưu trữ chứng từ, sổ sách phát sinh, kiểm tra việc thực hiện lưu các chứng từ kế toán

Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, kết quả kinh doanh và các báo cáo nội bộ khác.

Đảm bảo tính chính xác của các số liệu cung cấp cho các cơ quan hữu quan và Ban Giám đốc.

Lập báo cáo thuế: Báo cáo thuế GTGT, Tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNDN tạm tính hàng tháng, hàng quý, Thuế thu nhập cá nhân,...

Theo dõi & quản lý công nợ toàn Công ty

Giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác nhằm đảm bảo công việc được thực hiện chính xác, nhanh chóng

Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự: tuyển dụng nhân sự, hồ sơ lao động, lương, BHXH

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán

Nắm vững nghiệp vụ hạch toán, kế toán

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương: 03 năm

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có chí cầu tiến & ham học hỏi trong công việc

Chịu được áp lực công việc, kỷ luật, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có thể đọc hiểu cơ bản về Tiếng Anh

Mức lương: 10 - 12tr

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.

