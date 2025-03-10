Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 17/8 dân chủ bình thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN tháng, quý, Quyết toán thuế TNDN, BCTC, thống kê, sổ sách... theo quy định đầy đủ và đúng thời hạn.
- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chuẩn xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty.
Chi Tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 17/8 Dân Chủ, Khu Phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức

