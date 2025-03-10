Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - IDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 16, 76A Lê Lai,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý sổ sách và lập báo cáo theo quy định.

Theo dõi và kiểm soát công nợ, tài sản, cũng như các chi phí phát sinh.

Đối chiếu và kiểm tra số liệu chi tiết cũng như tổng hợp. Làm việc với cơ quan chức năng và giải trình số liệu (nếu được yêu cầu).

Kiểm soát chứng từ liên quan đến thu, chi và thanh quyết toán để đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định pháp luật.

Chuẩn bị và xử lý hồ sơ vay vốn, huy động vốn từ ngân hàng.

Nắm vững quy trình vay vốn ngắn hạn và trung dài hạn, bảo lãnh và thanh toán ngân hàng.

Tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.

Thực hiện kiểm tra định kỳ và theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Quản lý dòng tiền thu chi, báo cáo quỹ và doanh thu từ các kênh kinh doanh định kỳ.

Thiết lập và bảo quản hồ sơ, chứng từ kế toán một cách có hệ thống.

Định kỳ thực hiện bảng tổng hợp lương, bảo hiểm.

Kịp thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp giải quyết công việc thuộc phạm vi phụ trách cho cấp trên.

Kiếm soát vật tư mua vào - bán ra.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Làm việc tại TP. HCM.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định về kế toán và thuế.

Có kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng đi công tác khi công ty yêu cầu (đối với nam)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - IDC

