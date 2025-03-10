Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13 Triệu Quang Phục, Phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Xuất hóa đơn bán hàng

- Lấy hóa đơn mua vào

- Lên lệnh UNC

- Ghi nhận hóa đơn mua vào, ngân hàng lên AMIS

- Khai báo BHXH

- Tính lương cho nhân viên

- Làm báo cáo tài chính

- Kê khai, nộp báo cáo thuế

- Quản lý nguyên vật liệu

- Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, BGĐ

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính;

Ưu tiên: Có kinh nghiệm ở vị trí KTTH

Biết sử dụng MISA

Thái độ làm việc tích cực, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc;

Tin học văn phòng: thành thạo Word, Excel

Thời gian làm việc: Giờ hành chính: từ 08h00-17h00 từ thứ hai đến thứ 6, thứ 7 làm từ 08h00-12h00

Hồ sơ bao gồm:

CV xin việc - CMND - Sơ yếu lí lịch - Đơn xin việc - Bằng cấp - Sổ hộ khẩu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH theo quy định

Phúc lợi: Lương tháng 13+ Thưởng lễ

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY

