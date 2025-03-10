Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13 Triệu Quang Phục, Phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Xuất hóa đơn bán hàng
- Lấy hóa đơn mua vào
- Lên lệnh UNC
- Ghi nhận hóa đơn mua vào, ngân hàng lên AMIS
- Khai báo BHXH
- Tính lương cho nhân viên
- Làm báo cáo tài chính
- Kê khai, nộp báo cáo thuế
- Quản lý nguyên vật liệu
- Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, BGĐ
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính;
Ưu tiên: Có kinh nghiệm ở vị trí KTTH
Biết sử dụng MISA
Thái độ làm việc tích cực, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc;
Tin học văn phòng: thành thạo Word, Excel
Thời gian làm việc: Giờ hành chính: từ 08h00-17h00 từ thứ hai đến thứ 6, thứ 7 làm từ 08h00-12h00
Hồ sơ bao gồm:
CV xin việc - CMND - Sơ yếu lí lịch - Đơn xin việc - Bằng cấp - Sổ hộ khẩu
Ưu tiên: Có kinh nghiệm ở vị trí KTTH
Biết sử dụng MISA
Thái độ làm việc tích cực, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc;
Tin học văn phòng: thành thạo Word, Excel
Thời gian làm việc: Giờ hành chính: từ 08h00-17h00 từ thứ hai đến thứ 6, thứ 7 làm từ 08h00-12h00
Hồ sơ bao gồm:
CV xin việc - CMND - Sơ yếu lí lịch - Đơn xin việc - Bằng cấp - Sổ hộ khẩu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH theo quy định
Phúc lợi: Lương tháng 13+ Thưởng lễ
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định của pháp luật
Phúc lợi: Lương tháng 13+ Thưởng lễ
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO SYDNEY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI