Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị, cơ sở.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách Phòng KT - VT.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Đã sử dụng qua các phần mềm kế toán

Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word...

Khả năng làm việc độc lập; Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, có tính kỷ luật, năng động.

Trung thực trong công việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở, hiện đại.

- Cơ hội làm việc với các đối tác, tập đoàn hàng đầu

- Tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp

- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho cán bộ, nhân viên (CBNV) theo quy định của Công ty.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như nghỉ mát...

- Chế độ xét duyệt lương cơ bản mỗi 12 tháng theo thâm niên.

- Có cơ hội tham gia các dự án mới của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT

