Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ MIDAS HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 332 Chợ Lớn, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.

• Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm.

• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

• Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự: tuyển dụng nhân sự, hồ sơ lao động,...

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn!

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm tiếp cơ quan thuế, và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

• Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ MIDAS HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 10-15 triệu /tháng.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ MIDAS HOLDING

