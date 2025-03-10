Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)
Xây dựng ngân sách cho CP cố định
Đối chiếu số dư tài khoản
Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn
Báo cáo thuế/ ngân hàng NN theo lịch nhà nước quy định
Tham gia kiểm kê đối chiếu hàng hóa định kỳ mỗi tháng/lần
Báo cáo tuần/ tháng theo lịch quy định
Rà soát các chi phí tạm ứng, công tác phí ghi nhận đúng chi phí phát sinh theo từng công việc.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác
Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 đến 15.000.000 tùy theo năng lực
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.
Review tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 587 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

