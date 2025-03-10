Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
- Hồ Chí Minh:
- 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)
Xây dựng ngân sách cho CP cố định
Đối chiếu số dư tài khoản
Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn
Báo cáo thuế/ ngân hàng NN theo lịch nhà nước quy định
Tham gia kiểm kê đối chiếu hàng hóa định kỳ mỗi tháng/lần
Báo cáo tuần/ tháng theo lịch quy định
Rà soát các chi phí tạm ứng, công tác phí ghi nhận đúng chi phí phát sinh theo từng công việc.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác
Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.
Review tăng lương hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI