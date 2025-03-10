Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)

Xây dựng ngân sách cho CP cố định

Đối chiếu số dư tài khoản

Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Xuất hóa đơn

Báo cáo thuế/ ngân hàng NN theo lịch nhà nước quy định

Tham gia kiểm kê đối chiếu hàng hóa định kỳ mỗi tháng/lần

Báo cáo tuần/ tháng theo lịch quy định

Rà soát các chi phí tạm ứng, công tác phí ghi nhận đúng chi phí phát sinh theo từng công việc.

Công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp

Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác

Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 đến 15.000.000 tùy theo năng lực

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Review tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

