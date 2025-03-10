Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm đặt hàng, nhập hàng, thanh toán công nợ nhà cung cấp.

Đối soát doanh thu bán hàng tại chỗ và sàn Thương mại điện tử.

Đối soát công nợ phải thu từ sàn Thương mại điện tử.

Theo dõi và kiểm soát công nợ tạm ứng cửa hàng.

Theo dõi và kiểm soát chi phí cửa hàng.

Kiểm kê, theo dõi nhập xuất tồn nguyên liệu, hàng hóa.

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Hạch toán các khoản nhập, xuất,thu, chi, tổng hợp doanh số, chấm công ca làm việc của nhân viên trong Nhà hàng lên hệ thống phần mềm kế toán.

Hạch toán các chứng từ phát sinh và hệ thống phần mềm kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng với sổ sách kế toán.

Tính PNL cửa hàng

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo caó….

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 đến thứ 7, thứ 7 làm 2 ngày trên tháng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán (Ưu tiên kinh nghiệm kế toán nhà hàng)

Thành tạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel (ưu tiên thành thạo các phần mềm kế toán)

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Có định hướng gắn bó lâu dài.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12tr- 16tr (thỏa thuận theo năng lực).

Bao cơm trưa (chay) + 1 phần nước (nếu làm trực tiếp tại Nhà hàng)

Lương tháng thứ 13, tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc mở, tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân viên

Các chế độ như thưởng sinh nhật, thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, Team Building, YEP,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK

