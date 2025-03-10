Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Replus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Rio Vista, số 19 đường số 32, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

- Hạch toán các định khoản nghiệp vụ phát sinh liên quan công việc phụ trách.

- Liên hệ thuế.

- Lập và gửi báo cáo cho Cơ quan Thuế.

- Báo cáo gửi Thống kê.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT- BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Tốt nghiệp Đại học, có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán.

Biết làm báo cáo thuế.

Thành thạo máy vi tính (phần mềm Excel, phần mềm kế toán).

Giới tính: Không yêu cầu.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc trong công tác kế toán.

Tại Công ty Cổ phần Replus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Replus

