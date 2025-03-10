Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 đường số 10, Khu đô Thị Sala,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ và hạch toán nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết, tổng hợp.

- Quản lý chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Biết Làm Lương, Bảo Hiểm, Báo Cáo Thuế. BHXH

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 2-3 năm ngành F&B hoặc ngành nghề khác có liên quan

- Độ tuổi: dưới 40

- Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15-20 triệu

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ

