Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 384 Lũy Bán Bích. Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ cơ bản nội bộ thường ngày (xuất hóa đơn, tính lương, BHXH, theo dõi công nợ)
- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty (mô hình của cấp trên. Ưu tiên có có bằng cấp (Cao đẳng,công ty là xưởng sản xuất và thương mại)
- Tiến hành báo cáo và thống kế số liệu hàng tháng
- Báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế
- Kê khai và kiểm tra các loại thuế phát sinh
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/ Năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty
- Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh
- Các công việc khác theo yêu cầu từ Đại học,… trở lên ) chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính,…
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng ( word, excel,… )
- Siêng năng, trung thực, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến
- Nắm vững chuyên môn kế toán như xuất VAT, hạch toán doanh thu và chi phí cho công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm
Đại học,… trở lên ) chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính,..
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng ( word, excel,… )
Siêng năng, trung thực, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến.
Nắm vững chuyên môn kế toán như xuất VAT, hạch toán doanh thu và chi phí cho công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo đúng năng lực khi phỏng vấn.
- Phụ cấp, thưởng nếu làm tốt;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Công việc ổn định và lâu dài, có nhiều cơ hội phát triển.
- Quyền lợi đặc biệt: Có cơ hội thăng tiến với vị trí quản lý tùy theo năng lực với các chế độ đi kèm (Lương/ Thưởng, Thời gian làm việc). Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 384 Lũy Bán Bích. Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

