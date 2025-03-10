Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384 Lũy Bán Bích. Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ cơ bản nội bộ thường ngày (xuất hóa đơn, tính lương, BHXH, theo dõi công nợ)

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty (mô hình công ty là xưởng sản xuất và thương mại)

- Tiến hành báo cáo và thống kế số liệu hàng tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế

- Kê khai và kiểm tra các loại thuế phát sinh

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/ Năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty

- Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên. Ưu tiên có bằng cấp (Cao đẳng, Đại học,… trở lên) chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính,…

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng ( word, excel,… )

- Siêng năng, trung thực, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến

- Nắm vững chuyên môn kế toán như xuất VAT, hạch toán doanh thu và chi phí cho công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo đúng năng lực khi phỏng vấn.

- Phụ cấp, thưởng nếu làm tốt;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Công việc ổn định và lâu dài, có nhiều cơ hội phát triển.

- Quyền lợi đặc biệt: Có cơ hội thăng tiến với vị trí quản lý tùy theo năng lực với các chế độ đi kèm (Lương/ Thưởng, Thời gian làm việc). Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ HAR

