Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng đối tá đầu tư – Công ty Cp Vi sinh Việt Nam, Tòa Charmvit Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, chứng từ công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra thanh toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Lập báo cáo quản trị theo từng tháng, quý, năm.

Lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Nhà nước.

Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, chính sách của Công ty liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến hệ thống kế toán.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Tổ chức lưu trữ dữ liệu kế toán.

Tổ chức công việc hành chính văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Am hiểu về hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.

Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán (MISA, ERP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo, tư duy logic.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Kỹ năng:

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và phối hợp với các bộ phận khác.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả.

Tính nguyên tắc và sự cương quyết cao.

Am hiểu về luật kế toán, thuế.

Ưu tiên những ứng viên:

Có kinh nghiệm làm kế toán trong ngành sản xuất.

Đã từng làm việc với các phần mềm kế toán ERP, MISA.

Ưu tiên ứng viên có tư duy cải tiến, đề xuất sáng kiến giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất

Có khả năng làm việc độc lập.

Có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu công việc rõ ràng và khả năng gắn bó với tổ chức

Tại Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, thử thách, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin