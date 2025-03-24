Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nhả số 1, ngõ 43C Phan chu Trinh, TP vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng quy trình hệ thống kế toán nội bộ hiểu quả.

Ghi chép và xử lý chứng từ: Kế toán nội bộ chịu trách nhiệm ghi lại tất cả các giao dịch tài chính của công ty, bao gồm hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, v.v.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế: Kế toán nội bộ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.

Lập báo cáo tài chính nội bộ: Kế toán nội bộ lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Phân tích và kiểm soát chi phí: Kế toán nội bộ phân tích các khoản chi phí của công ty và đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả.

Quản lý dòng tiền: Kế toán nội bộ theo dõi và quản lý dòng tiền của công ty, đảm bảo rằng công ty có đủ tiền để thanh toán các khoản nợ và chi phí.

Nhận nhiệm vụ khác từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán 4 năm trở lên.

Có kiến thức các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật về kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là kế toán nội bộ.

Lập bảng Hệ thống kế toán excel hoặc phần mềm.

Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-13 triệu.

Được hưởng lương tháng 13.

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định Nhà nước.

Được hưởng các chế độ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

