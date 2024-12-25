Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN TÂM làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Tầng 5, tòa nhà Bình Thủy, số 24 - 26 đường Phan Đình Phùng, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam. - Thực hiện các thủ tục kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và thuế nhà thầu. - Lập các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý. - Chịu trách nhiệm và kiểm duyệt liên quan đến thuế, quyết toán và giải trình số liệu sổ sách cho các cơ quan nhà nước, ... khi có yêu cầu. - Kiểm tra, cân đối, lập kế hoạch & quản lý dòng tiền: thanh toán, tạm ứng, giải ngân, thu nợ, ... - Quản lí đối chiếu kiểm tra số liệu các khoản vay, bảo lãnh, xác nhận cam kết tín dụng,... kịp thời, cung cấp số liệu báo cáo cho ngân hàng và ban Giám Đốc - Kiểm tra và giám sát, đào tạo nhân viên để đảm bảo việc hạch toán, thực hiện hồ sơ thanh toán với CĐT, hồ sơ thanh toán với thầu phụ/NCC,... - Thực hiện công tác kiểm soát chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính, lập kế hoạch các khoản thanh toán. - Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ của bộ phận tài chính kế toán. - Liên hệ làm việc với các đối tác bên ngoài: Ngân Hàng, Nhà cung cấp, Khách hàng ....để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như điều khoản thanh toán, quy định thuế, đàm phán hợp đồng,... phục vụ hoạt động của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 30 - 45 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan đến kế toán, kinh tế, tài chính.

. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và thành thạo phần mềm Misa/ Amis.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng mức lương + mức thưởng xứng đáng với năng lực

+ Có phụ cấp

+ Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước khi lên chính thức

+ Được đào tạo kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN TÂM

