Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan tới lĩnh vực tài chính, kế toán

- Quản lý và đào tạo nhân viên

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ Công ty

- Lập – trình bày báo cáo tài chính

- Phụ trách các hoạt động đối ngoại các mảng việc được phân công

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.

Quyền hạn.

1. Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty;

2. Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;

3. Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;