Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Thực hiện lập báo cáo tài chính cho các dự án xây dựng.

• Theo dõi và đối chiếu các số liệu kế toán liên quan đến dự án.

• Phân tích chi phí và dự toán ngân sách cho các dự án.

• Hỗ trợ trong việc kiểm tra và kiểm toán nội bộ.

• Quản lý các hóa đơn và thanh toán liên quan đến dự án.

• Liên lạc với các bên liên quan để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán trong lĩnh vực xây dựng.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc tương đương.

• Am hiểu về các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin