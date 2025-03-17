Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác,hợp lệ của các chứng từ gốc, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán: Kiểm tra, định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công tác kế toán, kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán.
- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.
- Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách kế toán, kiểm soát nội bộ, quản lý tài sản của công ty.
- Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư, kinh doanh.
- Báo cáo, giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán phát sinh:
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Laptop
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp nhà trọ cho những nhân sự ở xa
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm lên đến 60 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP: Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

