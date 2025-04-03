Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Quản lý nhân sự, công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của đơn vị mình phụ trách.

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cơ quan thuế.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán dưới quyền.

Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Tổng Giám đốc.

Tham mưu cho BGĐ, xây dựng và kiểm toán hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.