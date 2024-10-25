Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - LK64, N01 - LK65 Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Công tác nội bộ:

Trực tiếp lập kế hoạch triển khai công việc Đào tạo, giao việc, giám sát và đánh giá hiệu quả các thành viên trong nhóm phụ trách Kiểm tra và xác nhận kết quả công việc của các thành viên Lập các báo cáo, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng/ phó phòng và Ban Giám đốc công ty giao.

Công tác khách hàng:

Tổ chức cuộc kiểm toán tại các khách hàng được phân công Soát xét và ký báo cáo kiểm toán đã thực hiện Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, đảm bảo lưu trữ và chất lượng Tham mưu cho các quản lý cấp trên về công tác kiểm toán và khai thác dịch vụ chuyên sâu Tư vấn cho khách hàng các giá trị gia tăng về các quy định pháp luật liên quan Phối hợp với các phòng ban thẩm định giá, luật, tư vấn tài chính, thuế trong các hợp đồng tư vấn khác Chăm sóc khách hàng thường xuyên trước, trong và sau kiểm toán Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Giám đốc: DD Job, Hỗ trợ thanh tra thuế, etc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học (hoặc cao hơn) chuyên ngành kinh tế

Có chứng chỉ CPA Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ khác: ACCA, CPA Aus, Thẻ thẩm định viên, v.v... Tiếng Anh giao tiếp tốt. Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt. Có khả năng tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PP, ...) và các phần mềm kế toán. Ứng viên sinh năm 1990-1997.

Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3P từ 15 - 25 triệu/tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

