Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 901C, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 20 Triệu

+ Triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc cho các dự án do công ty thực hiện;

+ Lên kế hoạch phân công công việc cho nhóm làm việc;

+ Phối hợp làm việc với các bộ môn tham gia dự án và bộ phận kỹ thuật của đối tác, chủ đầu tư, nhà thầu;

+ Giám sát kiểm tra các công tác thi công của nhà thầu thi công

+ Thực hiện các công việc thiết kế, triển khai thiết kế theo kế hoạch;

+ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp các trường Đại học Kiến trúc, Đại học xây dựng, và các trường khác có chuyên ngành Kiến trúc – Xây dựng;

+ Nắm chắc các kiến thức về chi tiết kỹ thuật phần kiến trúc;

+ Đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương trên 3 năm;

+ Thành thạo các phần mềm phục vụ công việc;

+ Tư duy sáng tạo và đam mê nghề nghiệp;

+ Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao; tư cách đạo đức tốt, cẩn thận, nhiệt tình và chăm chỉ;

+ Khả năng phối hợp cùng các bộ môn khác trong công ty và kết nối tốt với nhà thầu

Tại Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức thu nhập theo năng lực từ 15-20 triệu

+ Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Công đoàn, Phúc lợi Xã Hội theo quy định hiện hành của Pháp Luật và Quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Nội ngàn năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin