Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế Kiến trúc; Quản lý tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế kiến trúc theo kế hoạch & Hợp đồng
- Phối hợp quản lý khớp nối hồ sơ giữa các bộ môn Kết cấu, Cơ điện, Nội thất...; Quản lý và phối hợp với tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, và các tư vấn khác
- Phối hợp cùng Ban QLXD và các Ban QLDA để xử lý kỹ thuật và điều chỉnh hồ sơ thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công
- Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trên cơ sở đầu bài thiết kế được duyệt, thu thập ý kiến đóng góp của các Phòng ban liên quan, hoàn thiện trình TBP/lãnh đạo Ban xem xét chấp thuận
- Tham gia công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát thiết kế
- Phối hợp với phòng KTKH thực hiện công việc liên quan đến phạm vi khối lượng, kỹ thuật trong mời thầu; Phối hợp cùng phòng Thanh quyết toán trong việc xử lý hồ sơ TQT cho các nhà thầu tư vấn
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP Kiến trúc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có khả năng giao tiếp tiếng anh đối với đối tác nước ngoài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
