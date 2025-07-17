Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế Kiến trúc; Quản lý tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế kiến trúc theo kế hoạch & Hợp đồng

- Phối hợp quản lý khớp nối hồ sơ giữa các bộ môn Kết cấu, Cơ điện, Nội thất...; Quản lý và phối hợp với tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, và các tư vấn khác

- Phối hợp cùng Ban QLXD và các Ban QLDA để xử lý kỹ thuật và điều chỉnh hồ sơ thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công

- Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trên cơ sở đầu bài thiết kế được duyệt, thu thập ý kiến đóng góp của các Phòng ban liên quan, hoàn thiện trình TBP/lãnh đạo Ban xem xét chấp thuận

- Tham gia công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát thiết kế

- Phối hợp với phòng KTKH thực hiện công việc liên quan đến phạm vi khối lượng, kỹ thuật trong mời thầu; Phối hợp cùng phòng Thanh quyết toán trong việc xử lý hồ sơ TQT cho các nhà thầu tư vấn

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP Kiến trúc