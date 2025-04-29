Tuyển Kiến trúc sư Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô đất CN3A, KCN DEEP C 2A, Phường Đông Hải 2
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
1. Nâng cao hiệu suất sản xuất và xử lý các bất thường trong quy trình.
2. Xử lý kịp thời các bất thường.
3. Phòng ngừa và cải thiện các bất thường trong quy trình sản xuất
4. Tính toán lưu trình mới, vật liệu và thiết bị mới.
5. Xây dựng các quy trình vận hành liên quan
6. Xây dựng các hướng dẫn vận hành và SOP
7. Thành thạo vận hành và nguyên lý của các thiết bị liên quan
8. Đánh giá nhân viên dây chuyền sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
2. Tiếng Trung/ Tiếng Anh thành thạo
3. Có kinh nghiệm liên quan từ 1 năm trở lên.
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
