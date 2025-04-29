Tuyển Kiến trúc sư Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Nâng cao hiệu suất sản xuất và xử lý các bất thường trong quy trình.

2. Xử lý kịp thời các bất thường.

3. Phòng ngừa và cải thiện các bất thường trong quy trình sản xuất

4. Tính toán lưu trình mới, vật liệu và thiết bị mới.

5. Xây dựng các quy trình vận hành liên quan

6. Xây dựng các hướng dẫn vận hành và SOP

7. Thành thạo vận hành và nguyên lý của các thiết bị liên quan

8. Đánh giá nhân viên dây chuyền sản xuất.