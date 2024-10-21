Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa AD Building, số 15 ngõ 92 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận công việc từ trưởng bộ phận và cấp quản lý, các chủ trì thiết kế.

- Triển khai bản vẽ 3d, 2d chi tiết trạm xử lý nước thải, nước cấp, theo từng yêu cầu của các bước lập hồ sơ bao gồm: Bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ shopdrawing.

- Lập thuyết minh thiết kế công nghệ cho trạm xử lý nước thải, nước cấp.

- Tính toán công nghệ, lên ý tưởng mặt bằng, triển khai bản vẽ P&ID, sơ đồ cao trình mặt nước các khối công trình xử lý.

- Tính toán lựa chọn thiết bị, bóc tách khối lượng lập bảng thống kê danh mục thiết bị chính sử dụng trong trạm xử lý.

- Bóc tách chi tiết khối lượng vật tư đường ống, phụ kiện phục vụ chào giá và thi công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Môi trường, cấp thoát nước, thủy văn, tài nguyên nước, môi trường kỹ thuật địa chất và các ngành có liên quan (Đại học Xây dựng,Thủy lợi, Bách Khoa, Kiến trúc...vv có liên quan). Sử dụng được ứng dụng revit, chấp nhận sinh viên mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo tin học văn phòng; có khả năng sử dụng các phần mềm: AutoCad, Mapinfo...

- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có nguyện vọng làm việc lâu dài

- Có khả năng tập hợp và xử lý dữ liệu chính xác, hợp lệ cho mỗi hồ sơ thầu.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng đàm phán, thuyết minh tốt. - Có trách nhiệm với công việc, kiên trì, cẩn thận, trung thực, sáng tạo và chủ động trong công việc. Có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ, ham hiểu biết.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí làm việc tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định và quy chế của công ty.

-Được khen thưởng theo dự án, lễ tết và khi có đóng góp xây dựng cho công ty.

-Có mức thu nhập ổn định và được hưởng các chế độ phúc lợi cạnh tranh.

-Nghỉ mát hay được đi du lịch thường niên theo quy chế của công ty.

-Thưởng trách nhiệm và hiệu quả công việc/năm nếu hoàn thành tốt công việc được giao.

-Phụ cấp công tác

-Chăm sóc sức khỏe

-Nghỉ phép năm

-Đồng phục

-Đào tạo

-Chế độ thưởng

-Chế độ tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS

