Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát

Kỹ sư cơ điện

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà Packexim, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thông Tin Vị Trí Tuyển Dụng: Kỹ sư nhiệt lạnh
• Nơi làm việc: Hà Nội
• Cấp bậc: Nhân viên
• Kinh nghiệm: 1-10 năm
Mô Tả Công Việc
• Khảo sát và triển khai bản vẽ thi công hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK).
• Bóc tách khối lượng bản vẽ, lập kế hoạch đặt hàng vật tư cho công trình.
• Giám sát thi công đảm bảo đúng bản vẽ, quy trình và chất lượng theo yêu cầu của dự án.
• Lập hồ sơ thi công, nghiệm thu chất lượng, khối lượng và hồ sơ quyết toán công trình.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Điện lạnh, Nhiệt lạnh, Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông, hoặc các ngành liên quan.
• Thành thạo phần mềm AutoCAD và tin học văn phòng.
• Có trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát

CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà Packexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây hồ, Hà nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

