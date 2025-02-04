Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Thông Tin Vị Trí Tuyển Dụng: Kỹ sư nhiệt lạnh

• Nơi làm việc: Hà Nội

• Cấp bậc: Nhân viên

• Kinh nghiệm: 1-10 năm

Mô Tả Công Việc

• Khảo sát và triển khai bản vẽ thi công hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK).

• Bóc tách khối lượng bản vẽ, lập kế hoạch đặt hàng vật tư cho công trình.

• Giám sát thi công đảm bảo đúng bản vẽ, quy trình và chất lượng theo yêu cầu của dự án.

• Lập hồ sơ thi công, nghiệm thu chất lượng, khối lượng và hồ sơ quyết toán công trình.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Điện lạnh, Nhiệt lạnh, Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông, hoặc các ngành liên quan.

• Thành thạo phần mềm AutoCAD và tin học văn phòng.

• Có trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

