Tuyển Kỹ sư cơ điện TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô 882 TTTM Dân Tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Điều phối, giám sát, kiểm tra các hoạt động lắp đặt liên quan đến các máy móc, thiết bị.
- Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt các sản phẩm, lên kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.
- Xây dựng kế hoạch cải tiến máy móc nhằm tối ưu hóa được sản lượng, tiết kiệm thời gian sản xuất.
- Kết hợp với thiết kế để bóc bổ ra khuôn đúng yêu cầu sản xuất.
- Tiếp nhận báo cáo và thực hiện báo cáo trực tiếp cho Giám đốc . Chấp hành sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm tại các Công ty sản xuất bao bì.
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên.
- Biết vẽ auto card
- Có khả năng làm việc nhóm, chủ động lập kế hoạch & triển khai công việc.
- Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Tại TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8TR-10TR (Có pc nhà + ăn trưa, chuyên cần)
- Tăng lương định kỳ hằng năm, có teambuding
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc
- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 355-357 Nam Dư- Trần Phú-Hoàng Mai-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

