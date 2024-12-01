Tuyển Kỹ sư cơ điện TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô 882 TTTM Dân Tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Điều phối, giám sát, kiểm tra các hoạt động lắp đặt liên quan đến các máy móc, thiết bị.

- Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt các sản phẩm, lên kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

- Xây dựng kế hoạch cải tiến máy móc nhằm tối ưu hóa được sản lượng, tiết kiệm thời gian sản xuất.

- Kết hợp với thiết kế để bóc bổ ra khuôn đúng yêu cầu sản xuất.

- Tiếp nhận báo cáo và thực hiện báo cáo trực tiếp cho Giám đốc . Chấp hành sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm tại các Công ty sản xuất bao bì.

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên.

- Biết vẽ auto card

- Có khả năng làm việc nhóm, chủ động lập kế hoạch & triển khai công việc.

- Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Tại TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8TR-10TR (Có pc nhà + ăn trưa, chuyên cần)

- Tăng lương định kỳ hằng năm, có teambuding

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VÀNG

