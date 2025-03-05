Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn về điện điều khiển, điện công nghiệp, cơ khí, thủy lực nhằm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục sự cố máy móc thiết bị của nhà máy: máy tiện CNC , máy phay CNC, máy xung điện, máy cắt dây...

Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả.

Tham gia đề xuất cải tiến máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, đảm bản an toàn và tiết kiệm.

Tổng hợp, lập báo cáo công việc, lập hồ sơ theo dõi/ biên bản liên quan đến công việc thực hiện.

Những công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ kiến thức về mạch điện, hệ thống điện công nghiệp, các thiết bị điện, nguyên tắc hoạt động, sửa chữa, bảo trì.

Có đam mê về máy móc và kỹ thuật

Yêu thích công việc sửa chữa, bảo dưỡng

Có hiểu biết về máy CNC

Có thể tăng ca, làm ca kíp, đêm khi có yêu cầu phát sinh trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quyđịnh nhà nước.

Được đào tạo bồidưỡng nâng cao trình độ, nănglực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG

