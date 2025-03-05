Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG
- Hà Nội: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc chuyên môn về điện điều khiển, điện công nghiệp, cơ khí, thủy lực nhằm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục sự cố máy móc thiết bị của nhà máy: máy tiện CNC , máy phay CNC, máy xung điện, máy cắt dây...
Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả.
Tham gia đề xuất cải tiến máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, đảm bản an toàn và tiết kiệm.
Tổng hợp, lập báo cáo công việc, lập hồ sơ theo dõi/ biên bản liên quan đến công việc thực hiện.
Những công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê về máy móc và kỹ thuật
Yêu thích công việc sửa chữa, bảo dưỡng
Có hiểu biết về máy CNC
Có thể tăng ca, làm ca kíp, đêm khi có yêu cầu phát sinh trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YAMAGUCHI ĐAN PHƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bồidưỡng nâng cao trình độ, nănglực chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động
