Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 7, Tòa nhà COMA, số 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Thiết kế bản vẽ shop, bóc khối lượng hệ thống cơ điện (HVAC, PCCC, điện, điện nhẹ…)
• Kiểm tra, bóc tách, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.
• Lựa chọn và chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình.
• Tổ chức triển khai bản vẽ thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện, PCCC, hệ thống Cấp thoát nước, điều hòa, thông gió… tại công trình được giao.
• Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu.
• Lập hồ sơ chất lượng các hạng mục thi công, bản vẽ hoàn công.
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy chuyên ngành: Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Hệ thống Điện, Điện tự động hóa, Thiết bị điện, ...;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo thỏa thuận 12-16tr
• Thưởng hiệu quả dự án, Thưởng kết quả công việc và mức độ đóng góp đối với công ty, thưởng tháng 13 và thưởng đặc biệt khi đạt thành tích cao trong công việc.
• Được đào tạo và tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề làm việc
• Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập và chế độ cao hơn khi dày dạn kinh nghiệm
• Được hưởng các chế độ phúc lợi mở rộng như: thưởng lễ tết, lễ…
• Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định
• Có các chương trình đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ lâu năm (du lịch, nghỉ dưỡng)
• Công ty có chế độ hỗ trợ nhân viên ổn định cuộc sống khi có gia đình (đối với các nhân viên gắn bó)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ds

